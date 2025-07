Treni | sciopero da stasera Fino a domani pomeriggio

Preparatevi a pianificare i vostri spostamenti: da stasera fino a domani pomeriggio, uno sciopero nazionale dei treni coinvolge il personale di Trenitalia e delle aziende affiliate. Durante queste ore, potrebbero esserci cancellazioni o variazioni nei servizi, con garantiti solo i servizi essenziali nelle prime ore del mattino. Restate informati e organizzate al meglio i vostri viaggi, perché la mobilità può riservare sorprese inaspettate.

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: Da lunedì 7 a martedì 8 luglio, dalle ore 21:00 alle ore 18:00 è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00.  Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper. 🔗 Leggi su Noinotizie.it