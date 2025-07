Calendario Mondiali Singapore 2025 | orari giornalieri nuoto tuffi acque libere artistico pallanuoto e grandi altezze Dove vederli in tv

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’adrenalina e della passione con i Mondiali di Singapore 2025 degli sport acquatici! Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto, le acque di Singapore saranno teatro di emozioni indimenticabili, tra nuoto, tuffi, pallanuoto e molto altro. Scopri gli orari, il calendario completo e come seguirli in TV per non perderti nemmeno un istante di questa grande manifestazione sportiva.

Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: saranno protagonisti per oltre tre settimane nuoto, pallanuoto, nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze. La pallanuoto andrà in scena dall'11 al 24 luglio, mentre le gare di nuoto di fondo si terranno dal 15 al 20 luglio. Il nuoto artistico sarà protagonista dal 18 al 25 luglio, mentre i tuffi dalle grandi altezze terranno banco dal 24 al 27 luglio. I tuffi sono previsti dal 26 luglio al 3 agosto, infine il nuoto è in calendario dal 27 luglio al 3 agosto. I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport (canali precisi da definire) e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

Mondiali di Singapore. Convocati e iscrizioni gare. Prime partenze - Si avvicinano i 22esimi campionati mondiali delle discipline acquatiche, in programma a Singapore dall'11 luglio al 3 agosto 2025. Riporta federnuoto.it