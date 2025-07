I mozziconi di sigaretta diventano imbottitura per giacche

In un mondo in cui l’innovazione incontra la sostenibilità, due giovani di Castelfranco Emilia hanno deciso di trasformare un semplice mozzicone di sigaretta in qualcosa di sorprendente: imbottitura per giacche. Un gesto che nasce da un’immagine insolita, quella di una gazza ladra con un oggetto apparentemente inutile, e diventa il punto di partenza per una startup ecologica e creativa. Scopri come questa idea sta rivoluzionando il riciclo e riducendo l’inquinamento.

C’È UNA GAZZA ladra all’inizio di questa storia, ma l’oggetto del furto non è un monile luccicante – come nelle fiabe che ascoltavamo da bambini - ma un mozzicone di sigaretta. Già, perché è stata proprio la vista di una gazza intenta a giocherellare con un mozzicone ad aver fatto balenare, nei giovani Ali Benkouhail e Marco Boccia, entrambi di Castelfranco Emilia (Modena), l’idea di fondare una startup che risolvesse l’annoso problema della dispersione dei mozziconi di sigaretta. Un rifiuto, quest’ultimo, tanto diffuso quanto difficile da gestire, che, tuttavia, può essere inserito in un processo virtuoso e diventare nuova risorsa, da utilizzare come imbottitura per giacconi, piumini, cuscini, e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I mozziconi di sigaretta diventano imbottitura per giacche

In questa notizia si parla di: sigaretta - mozziconi - diventano - imbottitura

Francia: Parigi lancia piano contro mozziconi sigaretta gettati a terra - Parigi intensifica la lotta contro i mozziconi di sigaretta abbandonati a terra con nuove iniziative.

I mozziconi di sigaretta diventano imbottitura per giacche; I mozziconi di sigaretta diventano imbottiture per piumini e cuscini; E il mozzicone di sigaretta diventa imbottitura per peluche e divani.

I mozziconi di sigaretta diventano imbottitura per giacche - C’È UNA GAZZA ladra all’inizio di questa storia, ma l’oggetto del furto non è un monile luccicante – come nelle ... Riporta quotidiano.net

I mozziconi di sigaretta diventano imbottiture per piumini e cuscini - I mozziconi di sigaretta sono una delle forme più diffuse di inquinamento ambientale. Secondo repubblica.it