Incidenti | un morto a Foggia sette feriti e sei veicoli coinvolti sulla statale 100 nel barese Oggi

Tragedie sulla strada oggi nel Barese e a Foggia, dove si sono verificati incidenti che hanno sconvolto comunità e vigili del fuoco. Un grave scontro sulla statale 100 ha causato un morto e sette feriti tra sei veicoli coinvolti, evidenziando quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e calamità sulla strada. Ecco cosa sappiamo finora.

Incidente mortale stamattina a Foggia. Un anziano era alla guida di un'utilitaria scontratasi per cause da dettagliare con un'altra vettura e per questo sbalzata contro lo spartitraffico centrale. L'uomo è morto sul colpo. in mattinata un incidente anche nella zona di Gioia del Colle in un tratto della strada statale 100. Da dettagliare dinamica e cause. Sei veicoli coinvolti, sette feriti.