La Cina e il fronte ucraino | Vuole tenere gli Usa lontani E tornare centro del mondo

La Cina mira a rinnovare il suo ruolo di centro del mondo, cercando di distogliere gli Stati Uniti dal fronte ucraino e riaffermare la propria egemonia globale. Con un ambizioso piano per il 2049, la Repubblica Popolare si propone di ritornare al cuore della scena internazionale. Ettore Sequi, ex ambasciatore italiano in Cina, analizza questa strategia che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici mondiali nel prossimo futuro.

di Lorenzo Mantiglioni "La Repubblica popolare cinese è l'unico Stato ad aver messo per iscritto il suo programma geopolitico, mirando entro il 2049 a ritornare il 'Paese di mezzo', vale a dire il centro del mondo". L'ex segretario generale al Ministero degli Esteri italiano e ambasciatore in Cinea, Ettore Francesco Sequi (foto), sintetizza così la visione di Pechino per il prossimo futuro. A seguito della visita in Europa di pochi giorni fa del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, molti sono i temi rimasti aperti, soprattutto per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina. Come valuta il vertice tra Wang Yi e la vicepresidente della Commissione europea, Kaja Kallas? "È stato un momento molto importante.

