Traguardo storico Stelvio 200 anni festa in carrozza

In verità le celebrazioni hanno trasformato lo Stelvio in un palcoscenico di storia, cultura e tradizione, unendo appassionati e curiosi per rendere omaggio a un simbolo senza tempo. Un traguardo che segna non solo due secoli di strada ma anche un patrimonio condiviso capace di emozionare ancora oggi. La festa continua, lasciando nel cuore di tutti un ricordo indelebile di questa straordinaria occasione.

Una grande festa per celebrare al meglio i 200 anni della strada dello Stelvio. Una delle salite leggendarie e iconiche del mondo del ciclismo, spesso cima Coppi del Giro d’Italia, ha spento ieri idealmente le prime 200 candeline e lo ha fatto in maniera sontuosa con una serie di appuntamenti quali sfilate di carrozze trainate da cavalli, esibizioni di bande provenienti dai due lati del passo: quello Lombardo e quello Altoatesino. In verità le manifestazioni per omaggiare questa grande opera ingegneristica, frutto del talento e della visione di Carlo Donegani, sono iniziate tempo fa e proseguiranno poi con altri appuntamenti tra i quali la Re Stelvio Mapei del prossimo 13 luglio, aperta a ciclisti e podisti, e la tappa dell’Enjoy Stelvio Valtellina del 30 agosto con la chiusura del traffico veicolare e spazio agli amanti della bici e ai podisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Traguardo storico. Stelvio, 200 anni festa in carrozza

