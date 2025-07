Bomba d’acqua alle 17.30 Alberi caduti allagamenti e 150 interventi dei pompieri Ma Seveso e Lambro reggono

Un violento nubifragio ha colpito Milano alle 17.30, lasciando dietro di sé alberi caduti e allagamenti, con oltre 150 interventi dei vigili del fuoco. Sebbene Seveso e Lambro abbiano resistito, la città ha affrontato una vera bomba d’acqua che ha messo a dura prova infrastrutture e cittadini. Un evento improvviso e potente che ricorda quanto sia importante la preparazione e la prudenza in situazioni di emergenza.

La bomba d'acqua ha spazzato Milano a metà pomeriggio, in linea con le preoccupate previsioni della vigilia e con gli allarmi preventivi che hanno consigliato al Comune di tenere chiusi per precauzione tutti i parchi recintati. La conta ufficiale dice che la bufera domenicale delle 17.30 ha abbattuto almeno cinque alberi (di cui uno in piazzale Baiamonti e uno in via Anfossi), per fortuna senza coinvolgere passanti come nel drammatico caso della sessantatreenne morta a Robecchetto con Induno. Super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale, che alle 19.30 avevano già risposto a 104 richieste d'aiuto (con altre 52 in coda): le chiamate hanno riguardato soprattutto sottopassi allagati (criticità in via Negrotto e in via Lombroso), caduta di arbusti in strada, cartelloni pubblicitari divelti dalle forti raffiche di vento e cantine a mollo.