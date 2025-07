Conto bancario e parità di genere Il podcast dell’Abi

Il podcast “Conto bancario e parità di genere” dell’ABI nasce per promuovere l’uguaglianza e l’autonomia economica femminile, affrontando temi cruciali che troppo spesso vengono trascurati. Un progetto che unisce informazione, diritti e inclusione, affinché ogni donna possa conoscere i propri strumenti finanziari e rivendicarne il pieno diritto. Perché il denaro non è solo numeri, ma il primo passo verso una società più equa e giusta.

IL DENARO non è solo una questione di numeri, ma anche di diritti. E tra questi diritti c’è quello, troppo spesso negato, all’autonomia economica delle donne. È da questa consapevolezza che prende forma la nuova iniziativa dell’ Associazione Bancaria Italiana (Abi), che insieme all’ Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) ha trasformato la brochure “Banche per l’autonomia finanziaria ed economica delle donne” in un podcast accessibile anche a chi ha disabilità visive. Un passo avanti sul terreno dell’ inclusione economica e dell’ uguaglianza di genere, che si inserisce nel più ampio percorso intrapreso dal mondo bancario verso una sostenibilità sociale autentica e concreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conto bancario e parità di genere. Il podcast dell’Abi

In questa notizia si parla di: podcast - conto - bancario - parità

Abi, conto bancario per l’autonomia economica delle donne: online il podcast - Scoprire come il conto bancario possa diventare uno strumento potente per l’indipendenza economica delle donne.

Conto bancario e parità di genere. Il podcast dell’Abi; Banca di Imola: inclusione e parità di genere. La brochure diventa un podcast sul sito; La Cassa di Ravenna rende disponibile anche in versione audio la brochure sul conto bancario a supporto dell’autonomia delle donne.