Balotelli torna col botto | corsa a due per l’attaccante

Balotelli torna in campo con il botto, scatenando una vera e propria corsa a due per accaparrarsi le sue prestazioni. Il bomber, alla ricerca di una nuova avventura dopo l’esperienza al Genoa, attira l’attenzione di diverse squadre pronte a scommettere sul suo talento. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, il suo desiderio di riscatto è più forte che mai. Balotelli torna in campo: corsa a...

Il bomber alla ricerca di una nuova avventura, due proposte per lui: ecco dove può giocare dopo la fine del periodo al Genoa Nonostante negli ultimi anni la sua carriera abbia imboccato la china discendente, già da diverso tempo, Mario Balotelli vuole provare a ripartire per l’ennesima volta. Attorno all’attaccante ci sono sempre curiosità e interesse, per quelle che potrebbero essere le sue vicende calcistiche. Balotelli torna in campo: corsa a due per l’attaccante – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) ‘Super Mario’ ha sempre avuto, nonostante sia stato un personaggio assai discusso, molti sostenitori, che speravano di vedergli fare una carriera diversa da quella cui abbiamo assistito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Balotelli torna col botto: corsa a due per l’attaccante

Balotelli torna col botto: corsa a due per l’attaccante - L'attaccante, che compirà 35 anni il mese prossimo, vede accendersi di nuovo il mercato attorno a lui: due squadre lo cercanoi ... Secondo calciomercato.it

Il ritorno di Balotelli in Serie B: torna a casa dopo 34 anni - Mario Balotelli torna in quella che è stata la sua casa dopo ben 34 anni: il ritorno dell'attaccante in Serie B è possibile ... Lo riporta seriebnews.com