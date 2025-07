In cammino nel Cantico con padre Fortunato

In cammino nel Cantico con padre Fortunato torna su Rai3, un viaggio affascinante tra arte e fede condotto da Padre Enzo Fortunato. Questa settimana celebriamo gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, esplorando i luoghi legati alla sua creazione e ascoltando voci autorevoli come il Custode del Sacro Convento di Assisi e il Direttore della Biblioteca del Sacro Convento. Un’occasione imperdibile per riscoprire un capolavoro spirituale e letterario senza tempo.

Torna su Rai3 In Cammino – tra arte e fede, il programma condotto da padre Enzo Fortunato (otto appuntamenti fino al 25 agosto), che nella prima puntata di oggi propone un percorso speciale dedicato agli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, guidando gli spettatori nei luoghi dove il testo fu composto, insieme a varie personalitĂ , tra cui il Custode del Sacro Convento di Assisi e il Direttore della Biblioteca del Sacro Convento e a Carlo Conti. Un viaggio "per riscoprire il senso di gratitudine verso il creato, la fraternitĂ e la pace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In cammino nel Cantico con padre Fortunato

