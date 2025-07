Investimenti a ripetizione | Più sicurezza per i pedoni

La sicurezza dei pedoni a viale Indipendenza di Santa Croce è ormai una priorità urgente. Tra incidenti ricorrenti e piante pericolanti, il rischio si fa sempre più concreto, mettendo in serio pericolo la vita dei cittadini. È il momento che le autorità prendano provvedimenti concreti per garantire un ambiente più sicuro e tutelare chi attraversa questa strada ogni giorno. La domanda è: quando si agirà finalmente?

"Incidenti a ripetizione e piante cadute: in viale Indipendenza c’è un problema di sicurezza per i pedoni e non si può continuare a eludere il tema". Così Alessandro Marcolini, consigliere comunale del Partito democratico, torna sulla pericolosità della strada a Santa Croce. Sabato mattina, si è verificato l’ennesimo investimento, con un’anziana portata in gravi condizioni al pronto soccorso di Macerata, dopo essere stata travolta da un’auto. Viale Indipendenza è una delle strade più pericolose della città per i pedoni. Il caso è stato portato più volte in consiglio comunale da Marcolini, ma la situazione non è cambiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investimenti a ripetizione: "Più sicurezza per i pedoni"

