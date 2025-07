LIVE Sinner-Dimitrov WImbledon 2025 in DIRETTA | si entra nel vivo con il bulgaro non si scherza più

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il fascino dello storico torneo si accende con un confronto imperdibile tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. La posta in gioco è alta e l’atmosfera è elettrizzante: si entra nel vivo di uno degli ottavi più attesi. Chi uscirà vittorioso? Rimanete con noi e scopritelo passo dopo passo, perché ogni colpo può fare la differenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale di Wimbledon tra Jannik Sinner ed il bulgaro Grigor Dimitrov. Sesto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro avanti per 4-1. Unico incrocio negli Slam il quarto di finale vinto per 3-0 dall’italiano al Roland Garros 2024. Il vincente della sfida troverà ai quarti uno tra l’americano Ben Shelton e Lorenzo Sonego. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta al prestigioso appuntamento dopo aver smaltito brillantemente la prematura sconfitta patita ad Halle contro il kazako Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dimitrov, WImbledon 2025 in DIRETTA: si entra nel vivo, con il bulgaro non si scherza più

