Volo cancellato poi il caos Odissea dopo la vacanza

Volo cancellato, caos e stress: così si trasforma una semplice vacanza in un vero incubo. Adriano e Albertina, coppia di 65 anni, sognavano il ritorno sereno tra tramonti e granite, ma si sono ritrovati a dover affrontare ritardi, silenzi inquietanti e una beffa che pareva infinita. Quando la normalità sfuma, l’unica certezza diventa la capacità di reagire e trovare soluzioni innovative. Scopri come questa coppia ha affrontato e superato il dramma del volo cancellato.

Doveva essere il classico "fine vacanza con rientro morbido": un volo da Pantelleria a Bologna, una macchina parcheggiata in attesa, e il ritorno a casa con la mente ancora piena di tramonti e granita. Invece, per Adriano Blasi e Albertina Farris, coppia dell'entroterra pesarese di 65 anni, il ritorno si è trasformato in una corsa a ostacoli. Tutto comincia con una scritta: "ritardo". Poi il silenzio. Infine, la beffa: il volo della compagnia Volotea cancellato. E da lì una discesa agli inferi fatta di sei ore di mare, sette ore di attesa, pullman che non arrivano, voucher che arrivano troppo tardi, e zero informazioni.

