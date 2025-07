Diciottenne scomparsa da Carovigno oggi vertice in prefettura Ricerche in corso da venerdì

Una giovane ucraina di 18 anni scompare misteriosamente da Carovigno, scatenando un intenso confronto tra le autorità locali e le forze dell’ordine. Maria, studentessa universitaria di Bratislava, era impegnata in uno stage presso la struttura Meditur quando si sono perse le sue tracce. Oggi, alle 8, si è tenuto un vertice in prefettura per coordinare le ricerche e intensificare gli sforzi per ritrovarla. La vicenda continua a mantenere alta l'attenzione della comunità e delle istituzioni.

Maria è ucraina, ha 18 anni e fino a venerdì era nella struttura Meditur in territorio di Carovigno, impegnata in uno stage. Della studentessa all’università di Bratislava si sono perse le tracce tre giorni fa, anche Massimo Lanzilotti sindaco di Carovigno ha diffuso un messaggio e un appello perché chiunque abbia informazioni utili le comunichi immediatamente alle forze dell’ordine. Stamani alle 8, in prefettura di Brindisi, vertice per fare il punto della situazione e organizzare ulteriormente le ricerche. —– Scrive Massimo Lanzilotti, sindaco di Carovigno: AVVISO URGENTE La ragazza che vedete in foto si è allontanata dal Meditur e al momento non si hanno sue tracce. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Diciottenne scomparsa da Carovigno, oggi vertice in prefettura Ricerche in corso da venerdì

In questa notizia si parla di: carovigno - venerdì - diciottenne - scomparsa

Carovigno, 18enne ucraina scomparsa durante uno stage: ricerche con droni e in mare, controlli sui tabulati telefonici - X Vai su X

di Pierfrancesco Albanese e Francesco Oliva Estratto Repubblica Una ragazza che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno (Brindisi), dove sta effettuando uno stage. La stessa struttura ricettiva, il Vai su Facebook

Scomparsa Carovigno: ricerche in corso per la 18enne Mariia, sparita dal villaggio turistico Meditur; Carovigno, diciottenne ucraina scomparsa dal Meditur. Ricerche con droni e in mare, controlli sui tabulati telefonici; Diciottenne ucraina scomparsa a Carovigno dove faceva uno stage. Non parla italiano.