Preghiera del mattino del 7 Luglio 2025 | Non stancarti di me

Ogni mattina ci offre un’occasione speciale per rinnovare la nostra fede e aprire il cuore alla luce divina. Il 7 luglio 2025, celebriamo con devozione il giorno dedicato allo Spirito Santo, invocandone la presenza potente e consolatrice nella nostra vita quotidiana. Con umiltà, pronunciamo questa preghiera, affinché la sua guida illumini ogni nostro passo e rafforzi il nostro spirito. Ricordiamoci: non stancarti di me, Signore, perché il tuo amore è infinito.

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 7 Luglio 2025: “Non stancarti di me”

