L’addio di Ozzy, ultimo valzer seduto sul trono.

L'addio di Ozzy Osbourne, il leggendario Principe delle Tenebre, si avvicina col suo ultimo valzer seduto sul trono. In un mondo metal che ha celebrato ogni suo brano come un inno universale, il suo addio è un misto di tristezza e spettacolo, tra fuochi d’artificio e lacrime. Davanti alla diagnosi di Parkinson nel 2020, Ozzy ha scelto di lasciare un’eredità indelebile. La sua decisione segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di un ricordo eterno.

Spinelli Quattro brani e poi il silenzio. Nel mondo del metal tutti sapevano che per Ozzy Osbourne il giorno dell'ultimo valzer sarebbe arrivato. Triste e lacrimevole come ogni commiato (ma ad alto volume e con fuochi d'artificio). Davanti alla ineluttabilitĂ di quel Parkinson diagnosticato nel 2020, al Principe delle Tenebre non è rimasto altro che decidere la data di quello che la riconoscenza e l'affetto di tanti colleghi hanno trasformato nel piĂą grande raduno heavy metal degli anni Duemila. Festa rutilante e senza sorriso sabato scorso a Birmingham con l'aiuto dei Black Sabbath e della moglie Sharon per celebrare le proprie esequie artistiche col Kyrie eleison dei 42 mila metallari assiepati sugli spalti, nove miglia da quella Genting Arena dove otto anni fa aveva chiuso il tour d'addio degli Sabbath.