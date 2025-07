Caldo | oggi Bari in codice arancione sette città campione in rosso Centronord allerta temporali

Oggi Bari si accende di colore arancione a causa del caldo intenso, mentre nel centro-nord Italia l’allerta temporali in codice rosso mette in allerta le città campione. La mappa diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile evidenzia la situazione meteorologica critica, con temporali diffusi e ondate di calore che richiedono attenzione e preparazione. Per approfondire, clicca sul link e scopri il bollettino ufficiale del Ministero della Salute. Restate informati e sicuri!

Nell’immagine di home page, diffusa dal dipartimento della protezione civile, la situazione meteorologica con l’allerta temporali per l’intero centronord Italia, ad esclusione di una parte all’estremo nordovest. Al link di seguito il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore, da cui è tratta l’immagine in basso: https:www.salute.gov.itnewittemaondate-di-calorebollettini-sulle-ondate-di-calore-0?tema=Ondate+di+calore L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Caldo: oggi Bari in codice arancione, sette città campione in rosso. Centronord, allerta temporali

In questa notizia si parla di: centronord - allerta - temporali - caldo

#allertameteoTOS Si indebolisce l'alta pressione e infiltrazioni di aria fredda in quota favoriscono un aumento della instabilità. Lunedì saranno possibili temporali nella seconda parte della giornata, soprattutto sulle zone appenniniche. Potranno essere di forte Vai su Facebook

Caldo: oggi Bari in codice arancione, sette città campione in rosso. Centronord, allerta temporali; Caldo: oggi Bari in codice arancione, sette città campione in rosso. Centronord, allerta temporali; Nord flagellato dal maltempo, dopo il caldo arrivano i temporali in 3 regioni. Al Centro-Sud resiste l’afa.

Allerta meteo in nove regioni, in arrivo temporali e grandinate: ecco dove e quando - Dopo il caldo record di questi giorni, i primi nubifragi sono già ... Da msn.com

Maltempo, ancora allerta temporali in Nord Italia. Al Sud caldo torrido - Dopo i grossi disagi di ieri, sabato, dovuti a nubifragi soprattutto in Lombardia, è allerta maltempo anche nella giornata di oggi, domenica, in varie regioni del Nord e Centro Italia. Lo riporta msn.com