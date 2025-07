Terremoto nel centrodestra Pignotti accoglie Acciarri tra le ire di Ferretti e Travanti

Un terremoto scuote il centrodestra: l’ingresso di Acciarri in Forza Italia ha diviso profondamente il partito, creando una spaccatura tra i sostenitori di Pignotti e le forze ostili. La mossa strategica del segretario provinciale ha acceso un dibattito acceso e acceso le tensioni all’interno del gruppo. In questo scenario, le alleanze si fanno più fragili e il percorso verso palazzo Raffaello si fa sempre più incerto. Il futuro del centrodestra è ora appeso a un filo.

L'ingresso della consigliera regionale Acciarri in Forza Italia ha letteralmente spaccato il partito. La peggior mossa strategica che poteva avallare il segretario provinciale Valerio Pignotti e vertici azzurri in vista della delicatissima corsa a palazzo Raffaello. La scelta di fatto è finita per creare due schieramenti completamente opposti. Uno ascolano rappresentato dalla segretaria comunale Donatella Ferretti e da molti altri esponenti cittadini. L'altra sambenedettese, evidentemente da tempo più aperta a sviluppare dialoghi col centrosinistra, e che nelle prossime ore potrebbe tentare il disperato tentativo volto a salvare Spazzafumo dalla poltrona di sindaco.