Visto dalla criminologa Una rabbia feroce dietro le 29 coltellate

Visto dalla criminologa, dietro le 29 coltellate si cela una rabbia feroce, un’intensità che va oltre la semplice follia. La formula degli profiler dell’FBI—why + how = who—scava nel profondo delle motivazioni umane, rivelando i segreti più oscuri dietro il delitto di via del Ciclamino. Pierina Paganelli, una pensionata devota e apparentemente innocua, si trasforma in un enigma che richiede una lettura tra le righe delle sue relazioni e passioni. La scena del...

di Anna Vagli La formula dei profiler dell'Fbi è brutale: why + how = who. Il perché e il come scavano un solco che porta dritto al chi. Nel delitto di via del Ciclamino questa equazione si annida tra relazioni incandescenti, pronte a esplodere più di qualsiasi arma. Pierina Paganelli era l'ultima persona su cui puntare un mirino: pensionata, devota alla famiglia e alla Sala del Regno. Nulla che potesse preparare a 29 coltellate. La scena del crimine parla la lingua dell'overkilling. Rabbia feroce e bisogno di annientare la vittima. Per risolvere l'enigma serve allineare gli indizi con la precisione di un chirurgo criminale.

