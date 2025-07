Biciclette come motorini Maxi controlli sui rider | consegne a 70 all’ora Sequestrate 54 e-bike

Nel cuore delle nostre città, aumentano i controlli e le sanzioni per rider che, in sella a biciclette o motorini potenziati, sfidano i limiti di velocità, raggiungendo picchi che farebbero invidia a Tadej Pogacar. Se da un lato l'equiparazione tra mezzi tradizionali e tecnologie avanzate solleva dubbi, dall'altro si apre una sfida tra innovazione, sicurezza e regole. La questione è destinata a far discutere ancora a lungo, lasciando spazio a riflessioni cruciali sul futuro della mobilità urbana.

I picchi di velocità farebbero invidia pure al miglior Tadej Pogacar su un falsopiano del Tour de France. Con tre differenze sostanziali. La prima: il fuoriclasse sloveno corre così veloce senza "aiutini" tecnologici, mentre i rider che percorrono in lungo e in largo la città vengono spinti da motorini elettrici potenziati. La seconda: il nuovo Cannibale punta al quarto successo nella corsa a tappe più prestigiosa al mondo (con relativo montepremi), mentre i ciclofattorini sprintano soltanto per guadagnare qualche euro in più a temperature proibitive. La terza: i campioni del ciclismo circolano su percorsi chiusi al traffico, mentre i forzati delle due ruote attraversano incroci e piste riservate in pieno centro come se fossero motorini, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biciclette come motorini. Maxi controlli sui rider: consegne a 70 all’ora. Sequestrate 54 e-bike

Maxi multa da 6mila euro per un giovane a Forte dei Marmi, Lucca, in Versilia, che sfrecciava sulla pista ciclabile del lungomare a bordo di una bicicletta elettrica truccata. Il 24enne è stato notato da una pattuglia motociclistica della polizia locale mentre con la

