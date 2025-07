Carovigno | 18enne ucraina scomparsa L' appello del sindaco

Carovigno si mobilita per trovare una giovane studente ucraina scomparsa. La ragazza, 18 anni, impegnata come stagista al Meditur, si è improvvisamente allontanata senza lasciare tracce. Il sindaco Lanzilotti lancia un appello urgente alla comunità: chiunque abbia informazioni o l'abbia vista, è pregato di aiutare a riportarla a casa. La solidarietà di tutti può fare la differenza in questa delicata situazione.

La giovane donna era impegnata in questo periodo come stagista al Meditur. Se ne sono perse le tracce e ieri il sindaco ha lanciato un appello. Ricerche coordinate dai carabinieri. —– Scrive Massimo Lanzilotti, sindaco di Carovigno: AVVISO URGENTE La ragazza che vedete in foto si è allontanata dal Meditur e al momento non si hanno sue tracce. È ucraina, alta 175 cm, corporatura esile, non parla italiano. Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente la stazione dei Carabinieri di Carovigno al n. 0831 991010 Condividete, grazie! L'articolo Carovigno: 18enne ucraina scomparsa L'appello del sindaco proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Carovigno: 18enne ucraina scomparsa L'appello del sindaco

In questa notizia si parla di: sindaco - carovigno - appello - 18enne

