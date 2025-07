In un mondo che predica innovazione e progresso, i rider della gig economy restano silenziosi e invisibili, vittime di un sistema che li schiaccia sotto il peso di diritti negati. È ora di rompere il velo dell’indifferenza e riscoprire quei diritti dimenticati nel silenzio, per restituire dignità a chi contribuisce quotidianamente alla nostra società . Perché non possiamo più permetterci di ignorare questa realtà .

Lucidi Non vedo, non sento, non parlo. Sembra il gioco (tragico) delle tre scimmiette, e alla fine perde un solo giocatore: il rider, schiavo moderno condannato a una vita da criceto nella ruota senza fine della “gig economy“, l’economia dei lavoretti che poi, in realtà , tanto lavoretti non sono. Un’economia moderna a parole, medievale nei fatti. E nei diritti. Azzerati. Intanto, in questi anni hanno fatto finta di nulla i manager dei colossi che hanno macinato miliardi e polverizzato i diritti nel mortaio del business delle consegne a domicilio. Hanno fatto e fanno finta di nulla i clienti che, felici e contenti, continuano a ordinare colazioni, pranzi e cene senza curarsi delle condizioni di lavoro dell’"omino delle consegne", come dicono tanti, tra l’irridente e lo spregiativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it