Il piano dell’Iran per Israele

Il piano di Iran per Israele rappresenta una minaccia reale e inquietante, come evidenziato dall’orologio in piazza Palestina a Teheran, non un semplice simbolo di provocazione. David Horowitz, direttore del Times of Israel, sottolinea che si tratta di un avvertimento serio, non di uno scherzo. La tensione cresce, e il mondo intero si chiede: quali sono le mosse future di questa intricata strategia geopolitica?

"L’orologio della ‘ Distruzione di Israele ’ in piazza Palestina a Teheran non era un esercizio di spavalderia”, scrive David Horowitz, direttore del Times of Israel. “Era un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il piano dell’Iran per Israele

In questa notizia si parla di: israele - piano - iran - horowitz

“Il piano di Israele per governare Gaza dopo avere eliminato Hamas. Ecco il documento presentato a Netanyahu” - Un documento di 23 pagine, redatto a fine 2023 dall'Israel Defense and Security Forum e dal Jerusalem Center, delinea il piano di Israele per governare Gaza dopo aver eliminato Hamas.

#Corriere e #Repubblica non specificano che a bombardare la TV iraniana sia #Israele. Anzi, rimuovono dal titolo le parole "strage" e "crimine di guerra", circa i missili israeliani sui giornalisti in #Iran. Perché non titolano "Israele bombarda la TV di stato iranian - X Vai su X

Il piano dell’Iran per Israele.

Il piano dell'Iran per Israele - "L’orologio della ‘Distruzione di Israele’ in piazza Palestina a Teheran non era un esercizio di spavalderia”, scrive David Horowitz, direttore del Times of Israel. Scrive ilfoglio.it

Come funziona la tregua fra Israele e Iran: orari e dettagli dell'annuncio di Trump sulla «guerra dei 12 giorni» - E lo stesso Trump poco più tardi è tornato a postare su Truth: «Il cessate il fuoco è ora in vigore. Riporta corriere.it