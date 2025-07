Vento d’estate all’Arena sul mare Gazzé incanta in uno scenario unico | Rafforzato il legame con la città

Vento d’estate all’Arena sul mare di Ancona si è trasformato in un incanto di musica e emozioni, rafforzando il legame tra città e scena artistica. Con Max Gazzè e l’Orchestra popolare del saltarello, la serata ha regalato momenti indimenticabili sotto il cielo estivo, con la nave Palinuro a fare da sfondo. Un evento che ha unito pubblico e artista in un abbraccio magico, rendendo questa serata un capitolo speciale nel cuore della città.

Ad aprire "Vento d’estate". Di nome e di fatto. Coerente con una serata calda, benché accompagnata da una gradevole brezza marina. E quando Max Gazzè, sabato, è salito sul palco insieme all’Orchestra popolare del saltarello, Ancona lo ha accolto con un saluto pieno. La nave Palinuro sullo sfondo. Momenti del concerto Musicae Loci 2025, portato in scena dal celebre cantautore romano, in un viaggio di armonie musicali in quell’ampio festival del viaggio promosso da Lonely Planet che è l’ Ulisse Fest. Anche l’edizione conclusa ieri si rivelata un successo. Una tre giorni, tra città e affaccio sul mare, colma di incontri, cultura e intrattenimenti, con oltre 40 appuntamenti che hanno finito – missione compiuta – per stupire i visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it