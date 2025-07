Alluvione nei campi scout Strage senza fine | 80 morti Si cercano ancora i dispersi

L’alluvione devastante nei campi scout del Texas ha trasformato una tranquilla giornata in una tragedia senza precedenti. Con oltre 80 vittime, tra cui 28 minorenni, e ancora molte persone disperse, la nazione si stringe nel dolore. Le piogge incessanti continuano a complicare i soccorsi, ma il presidente degli Stati Uniti ha già proclamato lo stato di grave disastro, per garantire l’intervento immediato dei soccorritori e aiutare le famiglie colpite da questa catastrofe immane.

Le piogge non si fermano e nemmeno la conta dei morti. Le vittime nell’ultimo accertamento confermato dal governatore del Texas Abbott sono salite a 80, di cui 28 minorenni. Numeri che lasciano ben poco spazio alle interpretazioni, e così nella mattinata americana il presidente degli Stati Uniti ha proclamato la Dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, "per garantire che i nostri coraggiosi soccorritori ricevano immediatamente le risorse di cui hanno bisogno". Lo stato, difatti, è in ginocchio. Si continuano a rimuovere macerie e rimane di qualche centinaio l’elenco dei dispersi. Quando le acque del fiume assassino Guadalupe nei dintorni della citta di Kerr alle porte di St. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alluvione nei campi scout. Strage senza fine: 80 morti. Si cercano ancora i dispersi

