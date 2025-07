Alla Scala con decoro Basta sandali e canottiere Torna il dress code

L’eleganza e il rispetto delle tradizioni sono al centro dell’esperienza teatrale alla Scala. La Direzione richiama tutti gli spettatori a rispettare il dress code, sottolineando che abbigliamenti informali come canotte e pantaloni corti non saranno più ammessi. Un invito a valorizzare l’atmosfera di raffinatezza che contraddistingue questo prestigioso teatro, assicurando un ambiente più rispettoso e coinvolgente per tutti. Non lasciate che il vostro outfit rovini questa meravigliosa occasione.

"La Direzione invita il pubblico a scegliere un abbigliamento consono al decoro del Teatro. Non sono ammessi all’interno spettatori che indossino canottiere o pantaloni corti; in questo caso i biglietti non sono rimborsabili". L’avviso, comparso sul sito internet e su cartelli all’ingresso e in biglietteria, è chiaro: alla Scala in canotta e bermuda, magari completati da sandali d’ispirazione teutonica con calzino, non s’ha più da entrare. Non che prima si potesse: il dress code al Piermarini non era mai formalmente decaduto; semplicemente non veniva fatto rispettare, e chi si presentava in mise degne d’una gita aziendale fantozziana rimediava, al più, qualche occhiataccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alla Scala con decoro. Basta sandali e canottiere. Torna il “dress code“

