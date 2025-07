Stefano De Martino | il video in anteprima delle sue gaffe nel backstage della campagna di head&shoulders

Scopri in anteprima le divertenti gaffe di Stefano De Martino nel backstage della campagna Head & Shoulders, ideata per combattere la forfora. Tra risate e imprevisti, il ballerino si prepara al debutto in una serata esclusiva nel cuore di Roma. Un’occasione unica per vivere da vicino le emozioni di questa iniziativa rivoluzionaria, che va oltre lo schermo. Non perderti questo backstage ricco di sorprese e autenticità!

Una campagna porta a porta – e oltre lo schermo – per dire addio alla forfora. Il debutto? In una serata speciale nel cuore della capitale. Qui in esclusiva per Vanity Fair un video delle sue «papere» nel BTS. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stefano De Martino: il video in anteprima delle sue gaffe nel backstage della campagna di head&shoulders

