Corriere dello Sport | Napoli non Osi tra Nuñez e Lucca

Il mercato del Napoli si scalpita intorno al futuro di Victor Osimhen, l’attaccante da 75 milioni di euro, cuore pulsante della squadra. Dopo aver rinforzato difesa, centrocampo e esterni, ora si concentra sull’elemento più delicato: l’attacco. La grande domanda è se il club azzurro osi davvero sul fronte dell’attacco, tra il desiderio di blindare Osimhen e le voci di altri interessi, lasciando aperti nuovi scenari...

"> Dopo aver sistemato difesa, centrocampo ed esterni, per il Napoli è arrivato il momento di affrontare il tema più delicato del mercato: l’attacco. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nodo centrale resta Victor Osimhen, 26 anni, valutato 75 milioni di euro. Un perno attorno al quale ruotano le strategie azzurre e che al momento divide l’interesse tra Napoli e Istanbul. Secondo quanto riportato da Mandarini sul Corriere dello Sport, nonostante la rinuncia dell’attaccante all’offerta monstre da 40 milioni a stagione dell’Al-Hilal, il Galatasaray resta in pressing. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli non Osi tra Nuñez e Lucca”

In questa notizia si parla di: napoli - corriere - sport - nuñez

Corriere dello Sport - Polemica Napoli-Inter per la data dello spareggio Scudetto: Marotta vuole l'anticipo, De Laurentiis no - La polemica tra Napoli e Inter si infiamma per la data dello spareggio scudetto, con Marotta che spinge per un anticipo mentre De Laurentiis è contrario.

Voi Mondiale noi Ibiza! ? L’Inter si spacca. Inzaghi ride Napoli, per Nuñez si muove Aurelio La prima pagina di mercoledì 2 luglio ? #CorrieredelloSport - X Vai su X

Voi Mondiale noi Ibiza! ? L’Inter si spacca. Inzaghi ride Napoli, per Nuñez si muove Aurelio La prima pagina di mercoledì 2 luglio ? #CorrieredelloSport Vai su Facebook