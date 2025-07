Manicure lilla | come far brillare l'abbronzatura

L’estate aggiorna la nuance con micro glitter, trasformando le unghie in autentici gioielli di luce che fanno brillare l’abbronzatura. Scopri come valorizzare al massimo il tuo stile e far risplendere la tua pelle con una manicure lilla irresistibile. La chiave è scegliere la giusta sfumatura e i dettagli che catturano l’attenzione, rendendo ogni movimento un’occasione per incantare.

Delicate e sofisticate, le manicure lilla sono la scelta ideale per l’estate. Questa tonalità, a metà tra il pastello e il lavanda, valorizza ogni incarnato e si adatta sia a look minimal che più audaci. La french manicure è perfetta per chi desidera un tocco di colore discreto ma ricercato, mentre una proposta monocromatica adatta sia a unghie corte che lunghe. L’estate aggiorna la nuance, arricchendola di micro glitter così come le unghie si impreziosiscono dell’effeto ombrè sui toni del rosa e lilla. Nel video di Amica.it, si scoprono le manicure lilla da copiare ora. GUARDA LE FOTO Unghie estate 2025: i colori di smalto e manicure e il loro significato. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Manicure lilla: come far brillare l’abbronzatura

