Hamsik rivela | Anche l’Inter mi ha voluto in passato ma Napoli top

Marek Hamsik, icona indiscussa del Napoli e della nazionale slovacca, ha recentemente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, regalando emozioni intense ai tifosi. Durante la partita di addio, il centrocampista ha svelato interessanti retroscena: anche l’Inter si era fatta avanti in passato, ma la passione per il Napoli è stata sempre superiore. Tra ricordi e riconoscimenti, Hamsik ha dimostrato ancora una volta quanto il cuore possa fare la differenza.

Hamsik, leggenda del Napoli e della nazionale slovacca, si è ritirato dal calcio giocato. Fa una rivelazione sull'Inter dopo la partita. PURE I NERAZZURRI – Alla partita di addio al calcio, Marek Hamsik, leggenda del Napoli, rivela: « Inter, Milan, Juve, Dortmund, Chelsea, ci sono state tante squadre che mi volevano. Ringrazio i tifosi del Napoli che sono venuti, il calcio si gioca per i tifosi e quelli del Napoli sono speciali. All'inizio non era facile dire no, poi passando gli anni è stato diverso perchĂ© per me Napoli è sempre stato un top club giĂ quando giocavo io ».

