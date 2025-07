Cosa sappiamo sulla donna trovata morta nella villetta di una famiglia a Manziana

Una tragica scoperta scuote Manziana: nella villetta di via Santa Severa è stata trovata senza vita una donna, identificata come Sara Sforzini. Non risultava segnalata ai servizi sociali di Oriolo Romano, alimentando interrogativi sulle circostanze della sua morte. La villa è attualmente sotto sequestro in attesa degli esiti dell’autopsia, che potrebbero svelare dettagli decisivi sul caso. Rimanete con noi per le ultime novità e sviluppi.

Sulla donna trovata morta nella casa in via Santa Severa a Manziana sappiamo che Sara Sforzini non era segnalata ai servizi sociali di Oriolo Romano. La villa è posta sotto sequestro, fondamentali i risultati dell'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sappiamo - donna - trovata - morta

Donna scomparsa a Prato, indagini puntano su pista del rapimento: cosa sappiamo - Continuano le indagini sulla scomparsa di Maria Denisa Adas, la 30enne romena scomparsa a Prato tra il 15 e il 16 maggio.

"Tutte le piste sono aperte". Donna di 42 anni trovata morta in casa, scientifica sul posto e interrogatori. Cosa sappiamo >> https://buff.ly/jdZxNdT Vai su Facebook

Le unghie laccate, l'aspetto curato, il cappello: cosa sappiamo della donna morta a Villa Pamphili | Il tatuatore: in quei segni una bandiera - X Vai su X

Cosa sappiamo sulla donna trovata morta nella villetta di una famiglia a Manziana; Villa Pamphili, cosa sappiamo della donna trovata morta: le unghie laccate, l'aspetto curato; Omicidi Villa Pamphilj, le tappe delle indagini.

Chi era Sara Sforzini, la donna trovata morta a casa di una famiglia a Manziana - La 42enne trovata morta in una villetta di una famiglia di Manziana alle porte di Roma si chiamava Sara Sforzini, abitava ad Oriolo Romano ... Lo riporta fanpage.it

Donna di 42 anni trovata morta in casa, mistero alle porte di Roma: disposta l'autopsia - Il corpo senza vita di una donna di 42 anni è stato scoperto sabato 5 luglio, all'interno di un'abitazione a Manziana, Comune alle porte di Roma. Riporta msn.com