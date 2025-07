Continua a evadere dai domiciliari | Non posso stare con mia madre

Una situazione drastica quella di Addelry Jose Meja Valdez, che in soli tre mesi ha tentato la fuga dall'obbligo di domicilio ben quattro volte. La sua scelta? Evadere per sfuggire alle tensioni quotidiane con la madre, che lo costringono a vivere sotto sorveglianza. Ma cosa si nasconde dietro queste continue evasioni? La risposta potrebbe cambiare il corso della sua vicenda giudiziaria e personale.

CANTĂ™ (Como) In tre mesi, ha totalizzato quattro evasioni dagli arresti domiciliari, sempre per lo stesso motivo: le liti la madre, con cui deve forzatamente convivere per evitare il carcere. Addelry Jose Meja Valdez, dominicano di 44 anni residente a CantĂą, tra aprile e i giorni scorsi, è stato due volte denunciato e altrettante volte arrestato dai carabinieri di CantĂą, che lo hanno trovato al bar, al parco, o comunque non a casa, dove deve invece tassativamente rimanere per terminare di scontare 9 anni di reclusione per un cumulo di pene. Ormai arrivato quasi alla fine del suo percorso carcerario, tempo fa ha ottenuto gli arresti domiciliari, ma la convivenza con la madre si è rivelata tutt’altro che facile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Continua a evadere dai domiciliari: "Non posso stare con mia madre"

