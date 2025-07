Gaza scontro all’Unibo La lettera di Faldini | Sbagliato limitare i rapporti con Israele

In un momento di grande tensione internazionale, la recente lettera di Faldini all'Università di Bologna ha sollevato discussioni intense. La posizione dell’ateneo, che limita i rapporti con Israele e promuove collaborazioni con i palestinesi, ha suscitato reazioni contrastanti. È fondamentale riflettere sulle implicazioni di tali scelte, riconoscendo l’importanza di mantenere un dialogo aperto e rispettoso. Solo così possiamo contribuire a una pace duratura e giusta per tutti.

"Leggo senza riconoscermi totalmente nel documento dell’Università di Bologna, cui mi onoro di appartenere. Il Senato Accademico ha espresso sdegno per l’escalation militare a Gaza. Come essere in disaccordo? Ogni guerra fa vittime innocenti e dovrebbe essere fermata; ma il documento definisce la collaborazione con gli atenei israeliani soggetta a limitazioni e promuove la collaborazione con gli atenei palestinesi auspicando il riconoscimento dello Stato palestinese. Un ateneo dovrebbe contribuire a non radicalizzare narrazioni distorte che favoriscano la ricomparsa di pregiudizi del passato, di cui sono tappezzati gli striscioni di alcuni gruppi studenteschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gaza, scontro all’Unibo. La lettera di Faldini : "Sbagliato limitare i rapporti con Israele"

