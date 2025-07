Thomas foreign fighter per Kiev | Soldato dalla parte dei bambini

Thomas D’Alba, ex paracadutista, musicista e insegnante di Legnano, ha scelto di schierarsi dalla parte dei bambini e di combattere in Ucraina contro l’invasione. La sua vita, segnata da coraggio e determinazione, si è conclusa tragicamente a soli 40 anni, lasciando un esempio di altruismo e impegno senza confini. La sua storia ci invita a riflettere sul valore della solidarietà e del sacrificio.

RESCALDINA (Milano) Ucciso mentre combatteva in Ucraina, a soli 40 anni. La vita del foreign fighter Thomas D'Alba, ex paracadutista della Folgore, musicista ed insegnante del Legnanese, è stata segnata da scelte coraggiose e radicali: dopo una carriera nella musica e l'impegno come docente alla scuola 'Niccolò Paganini' di Legnano, aveva deciso di lasciare tutto per unirsi volontariamente all'esercito ucraino, in prima linea contro l' invasione russa. Residente a Rescaldina e domiciliato a Legnano, D'Alba era conosciuto in città non solo per la sua passione per la musica, in special modo per la batteria, ma anche per la riservatezza e l'umanità che lo contraddistinguevano.