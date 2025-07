Nasce l’Isola del silenzio rifugio per vittime di abusi

una rifugio sicuro e accogliente, dove le vittime di abusi potranno trovare conforto, ascolto e supporto. L’Isola del Silenzio rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza di genere, un segnale forte di solidarietà e impegno condiviso. Con questa iniziativa, speriamo di creare un ambiente in cui ogni donna possa riscoprire la propria forza e ricominciare una nuova vita.

Asst Nord Milano, associazione Mi’mpegno e Lions insieme per le donne e contro la violenza. Un passo concreto verso il sostegno e la protezione delle vittime di violenza è quello che è stato siglato nei giorni scorsi. L’accordo prevede un partenariato tra i tre soggetti e ha dato ufficialmente il via a una collaborazione, che sarĂ concretizzata dal progetto “Isa - Isola del silenzio e dell’accoglienza“. "Realizzeremo un luogo pensato per essere rifugio, ascolto e protezione per tutte le donne che vivono situazioni di violenza o fragilitĂ ", ha spiegato il direttore dell’azienda ospedaliera Tommaso Russo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nasce “l’Isola del silenzio“ rifugio per vittime di abusi

In questa notizia si parla di: isola - silenzio - rifugio - vittime

“L’Isola dei Famosi”, Antonella Mosetti rompe il silenzio dopo il ritiro - Antonella Mosetti rompe il silenzio dopo il ritiro da “L’Isola dei Famosi” 2025. Dopo una pausa dai riflettori, la showgirl romana torna al centro dell’attenzione, condividendo emozioni e riflessioni sull’esperienza avventurosa e impegnativa affrontata nell’isola.

Nasce “l’Isola del silenzio“ rifugio per vittime di abusi; Ecco “Visibili”: un progetto per rompere il silenzio e ridare voce alle donne.

Nasce “l’Isola del silenzio“ rifugio per vittime di abusi - Asst Nord Milano, associazione Mi’mpegno e Lions insieme per le donne e contro la violenza. Segnala ilgiorno.it

Albania, Saseno, l’isola-gioiello cara ai leader sovranisti. Dalla casa del Duce alle basi militari di Hoxha. Ora i Trump la trasformeranno in rifugio per miliardari - la ... - Ora i Trump la trasformeranno in rifugio per miliardari ... Da repubblica.it