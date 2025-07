La Process Intelligence? Una vera alleata per le imprese

La Process Intelligence sta rivoluzionando il modo in cui le imprese analizzano e ottimizzano i loro processi, offrendo strumenti potenti per prendere decisioni più rapide e mirate. Grazie all'uso intelligente dei dati e dell’intelligenza artificiale, questa tecnologia si conferma come un alleato imprescindibile nel competitivo panorama aziendale. Lo sanno bene i manager di Celonis, che a Milano hanno dimostrato come il futuro delle imprese passi attraverso l’innovazione e la digitalizzazione. Si tratta di un cambiamento che sta già trasformando il modo di fare business.

ANALIZZARE, comprendere e migliorare i processi aziendali attraverso i dati e l’intelligenza artificiale. Benvenuti nel mondo della Process Intelligence, una tecnologia che sembra destinata a diventare sempre più importante nella vita delle imprese. Lo sanno bene i manager di Celonis, azienda tedesca che nelle scorse settimane ha scelto Milano per il suo Process Intelligence Day, una tappa del tour globale che tocca oltre 20 città nel mondo. Si tratta di un evento che, nel suo appuntamento milanese, ha riunito manager, innovatori e decision-maker per esplorare una delle tecnologie più promettenti dell’era digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La Process . Intelligence?. Una vera alleata per le imprese"

