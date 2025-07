Italia-Portogallo oggi Europei calcio femminile 2025 | orario programma tv streaming

Oggi, lunedì 7 luglio, alle ore 21:00, Ginevra ospita uno scontro cruciale tra Italia e Portogallo per i Campionati Europei di calcio femminile 2025. Un match che potrebbe aprire le porte agli ottavi di finale già in anticipo, a patto che la Spagna mantenga il suo trend vincente. Non perdete questa emozionante sfida: seguiteci per tutte le informazioni su orario, programma TV e streaming.

Una partita importantissima. Oggi, lunedì 7 luglio, alle ore 21:00 si gioca sul campo di Ginevra Italia-Portagllo, secondo match valido per il r aggruppamento B dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna quest’anno in scena in Svizzera. La formazione seguita dal CT Andrea Soncin avrà infatti la possibilità di staccare il pass per gli ottavi con un turno di anticipo, sempre se la corazzata della Spagna riuscirà ovviamente a sconfiggere il Belgio nella disputa precedente, pianificata per le 18:00. Le lusitane, al contrario delle nostre portacolori, hanno cominciato la competizione nel peggiore dei modi, subendo una vera e propria imbarcata di goal dalle furie rosse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Portogallo oggi, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: italia - europei - calcio - femminile

Vela: una buona Italia comincia con il piede giusto gli Europei 470 misto - Una buona Italia inizia con il piede giusto agli Europei di vela nella classe 470 misto. I Campionati Europei 2025, in corso questa settimana a Spalato, Croazia, hanno visto un'ottima prestazione dei nostri atleti.

Europei calcio femminile, Girone A: Svizzera-Islanda 2-0, Norvegia-Finlandia 2-1. Domani Portogallo-Italia alle 21 Segui le dirette streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-fin Vai su Facebook

Europei calcio femminile, Girone A: Svizzera-Islanda 2-0, Norvegia-Finlandia 2-1. Domani Portogallo-Italia alle 21 Segui le dirette streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-fin - X Vai su X

Calcio: Europei Femminili 2025 - Italia - Belgio 1-0: gli Highlights - Video; L’Italia batte il Belgio all’esordio negli Europei; Italia, esordio vincente agli Europei femminili: 1-0 al Belgio, decide un gol di Caruso.

Oggi in TV, in campo anche l'Italia: dove vedere le partite degli Europei femminili - Non mancano gli appuntamenti con il calcio giocato in televisione neanche nella giornata di oggi, lunedì 7 luglio 2025. Come scrive tuttomercatoweb.com

Belgio-Italia femminile, dove vederla in TV e streaming agli Europei: formazioni ufficiali e canale TV - L'Italia inizia il suo cammino agli Europei di calcio femminile 2025 contro il Belgio: le Azzurre del CT Soncin scenderanno in campo per la prima partita ... Da fanpage.it