Saldi partenza fiacca Il caldo frena gli acquisti | Ora puntiamo sul mix tra negozi e online

I saldi estivi, appena iniziati a Modena, promettono promozioni imperdibili, ma il caldo torrido e l’incertezza economica frenano gli acquisti. Per i negozi, diventa fondamentale puntare su un mix di strategie tra negozi fisici e shopping online, adattandosi alle nuove abitudini dei clienti. In questo scenario complesso, chi saprà innovare e coinvolgere saprà riscoprire il valore delle promozioni estive. Ecco perché questa stagione richiede attenzione e capacità di adattamento.

Sabato 5 luglio sono iniziati anche a Modena i saldi estivi, che proseguiranno fino ai primi di settembre con sessanta giorni di promozioni esclusive. Se per i clienti, però, il richiamo degli sconti è ancora sentito, per i commercianti questa stagione è una finestra utile ma sempre più compressa tra incertezze economiche, caldo insopportabile e un diverso modo di acquistare. C’è infatti chi ha deciso di partire subito con sconti molto alti, come Marcella Mantovani, del negozio Impression Dugoni: "Considerando il momento storico e le disponibilità dei nostri clienti abbiamo cercato di fare dei ‘regali’ o promozioni speciali anche prima del periodo dei saldi, sia online che nel negozio fisico, sperando di invogliare i nuovi clienti a tornare anche in bassa stagione e venire incontro ai nostri acquirenti più fidelizzati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Saldi, partenza fiacca. Il caldo frena gli acquisti: "Ora puntiamo sul mix tra negozi e online"

In questa notizia si parla di: saldi - caldo - partenza - fiacca

Troppo caldo? I saldi iniziano di sera. In centro ’Shopping sotto le stelle’ - Tra le luci soffuse e l’atmosfera magica del centro storico di Grosseto, i saldi estivi prendono vita con "Shopping sotto le stelle".

Saldi, partenza fiacca. Il caldo frena gli acquisti: Ora puntiamo sul mix tra negozi e online; I saldi non ’scaldano’. Al via gli sconti estivi ma la partenza è fiacca. I negozianti: Ci rifaremo; Saldi a Bari, partenza fiacca: il mare vince sugli sconti. E c’è chi dice no alle vendite promozionali - VIDEO.

Saldi, partenza fiacca. Il caldo frena gli acquisti: "Ora puntiamo sul mix tra negozi e online" - I clienti principali in estate sono i turisti che passano davanti alla vetrina". Da msn.com

I saldi non ’scaldano’. Al via gli sconti estivi ma la partenza è fiacca. I negozianti: "Ci rifaremo" - Colpa (anche) del meteo: il gran caldo al mattino, con tanti al mare, poi il temporale nel pomeriggio. Scrive msn.com