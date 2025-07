Private Banking e Pmi italiane | | Un dialogo che crea valore

Private banking e PMI italiane: un dialogo che crea valore. Le piccole e medie imprese del nostro Paese si sono sempre distinte per resilienza e eccellenza nel Made in Italy, ora più che mai pronte a trasformare liquidità e patrimonio in progetti ambiziosi. Come sfruttare al meglio queste risorse strategiche per affrontare le sfide di un mercato globale in rapido cambiamento? Scopriamo insieme un percorso di crescita sostenibile e innovativa.

LE IMPRESE italiane, soprattutto le Pmi, hanno saputo dimostrare nel tempo una notevole resilienza, affermandosi come eccellenze nei settori chiave del Made in Italy. Oggi si presentano solide, con liquidità in crescita e un patrimonio accumulato che rappresenta una leva strategica da attivare per affrontare le trasformazioni in corso in uno scenario economico e geopolitico complesso. Ma come trasformare la liquidità in progettualità, innovazione e nuovo capitale? La ricerca " Private Banking e imprese: un dialogo che crea valore", realizzata da AIPB ed EY e presentata a Milano presso la Fondazione Luigi Rovati nei giorni scorsi si è concentrata proprio su questo snodo cruciale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Private Banking e Pmi italiane:: "Un dialogo che crea valore"

In questa notizia si parla di: private - banking - italiane - dialogo

"Private. Banking, un modello resiliente e centrale" - Private banking si conferma come un pilastro resiliente e strategico nel panorama finanziario italiano.

Private Banking e Pmi italiane:: Un dialogo che crea valore; Clienti imprenditori, le strategie di UniCredit, BPER, BNP e FinInt PB; AIPB: 4 leve di crescita nella relazione tra private banker e PMI.

Private Banking e Pmi italiane:: "Un dialogo che crea valore" - LE IMPRESE italiane, soprattutto le Pmi, hanno saputo dimostrare nel tempo una notevole resilienza, affermandosi come eccellenze nei settori ... Segnala quotidiano.net

Private Banking e imprese, AIPB e EY: "PMI solide, ma troppo liquide" - Il saldo finanziario delle imprese italiane è in crescita, segno di una maggiore patrimonializzazione che chiede di essere utilizzata e gestita attraverso azioni mirate da affiancare al credito ... finanza.repubblica.it scrive