Assunzione sbagliata? L’azienda perde 100.000 euro

importanti e delicate: garantire scelte di assunzione accurate per salvaguardare la competitività e la stabilità aziendale. Un errore può compromette non solo il bilancio, ma anche il futuro dell’impresa stessa. Per questo motivo, investire in processi di selezione più rigorosi e strumenti più efficaci è ormai imprescindibile. La corretta assunzione non è più un optional, ma una vera e propria questione di sopravvivenza in un mercato sempre più competitivo.

SBAGLIARE un'assunzione non è solo un problema di gestione delle risorse umane. È un disastro economico che può costare fino a 240.000 dollari per singola posizione negli Stati Uniti, e fino a 100.000 euro in Europa. Numeri che fanno girare la testa, ma che riflettono una realtà spietata: il mercato del lavoro è un'arena dove l'errore può costare molto più del semplice stipendio. Il settore HR si trova così davanti a una delle sfide più complesse e critiche per le aziende: come scegliere in modo rapido, preciso e soprattutto economico la persona giusta, senza trasformare ogni nuova assunzione in una scommessa ad alto rischio.

