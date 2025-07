MotoGP GP Germania 2025 | programma orari tv streaming Calendario 11-13 luglio al Sachsenring

Dopo un breve riposo, il Motomondiale 2025 torna protagonista sulle piste europee, con il Gran Premio di Germania al Sachsenring. Un appuntamento atteso dai fan di tutto il mondo, che promette emozioni forti e sorprese nella classifica. Con il tracciato tedesco che si conferma uno dei più tecnici e sfidanti, i piloti sono pronti a dare il massimo prima delle vacanze estive. Scopriamo insieme il programma, gli orari tv e streaming di questo imperdibile evento.

Dopo un weekend di riposo torna in scena il Motomondiale 2025 che si sta avvicinando sempre più velocemente alle tanto attese vacanze estive. Siamo pronti per vivere, infatti, il fine settimana del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del campionato che, come consuetudine, si disputerà sul tortuoso tracciato del Sachsenring. Arriviamo alla tappa teutonica con situazioni di classifica molto differenti. La classe regina appare ormai blindata, mentre le altre categorie stanno vivendo momenti diversi. La MotoGP, com'è ben noto, vede il dominio assoluto e incontrastato di Marc Marquez che comanda con 307 punti e un margine di vantaggio sul fratello Alex di ben 68 lunghezze.