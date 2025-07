Antiche tradizioni passione e qualità | così produciamo la nostra pasta

Antiche tradizioni, passione autentica e qualità impeccabile si uniscono nella produzione della nostra pasta. In fondo, basta acqua e farina: ciò che fa la differenza è l’arte di saperla lavorare. La storia del Pastificio Di Martino, nel cuore di Gragnano, è un vero e proprio esempio di eccellenza italiana, passando di generazione in generazione e mantenendo intatta la passione che ci rende un simbolo di successo e continuità.

IN FONDO, è solo acqua e farina: l’importante sta nel saperla lavorare. La storia del Pastificio Di Martino (Gragnano, Napoli) è una avventura che caratterizza il nostro Made in Italy: un caso unico di passaggio generazionale non solo all’interno della famiglia, ma anche tra i dipendenti, che fa di questa azienda un simbolo di eccellenza e continuità del nostro successo. Guidata oggi da Giuseppe Di Martino, l’azienda - che vede in società anche la sorella Giovanna ed è giunta alla quarta generazione - ha chiuso il 2024 con un fatturato di circa 130 milioni di euro, un Ebitda pari all’11% e previsioni per il 2025 indicano una crescita stimata del 12% (a pari perimetro), confermando un trend positivo sostenuto principalmente dal mercato estero, che incide per il 90% sul totale delle vendite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net