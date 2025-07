La contessina e il romanziere Il fantasma di Hemingway a Venezia

Immergetevi in un affresco ricco di mistero e passione, dove Venezia si trasforma in un palcoscenico inquieto, tra ombre del passato e aneliti di libertà. La contessina e il romanziere si incontrano in un intreccio che unisce il presente al testamento letterario di Hemingway, creando un mosaico affascinante e intricato. Scoprite con noi questa avventura unica, perché ogni dettaglio rivela segreti che solo Venezia può custodire…

Un pluridecorato colonnello dell'esercito americano, Richard Cantwell (Liev Schreiber), di 51 anni, faccia da mastino e "morte cucita addosso"; una contessina, Renata Contarini (Matilda De Angelis), giovane, indolente e inquieta; una Venezia ancora più crepuscolare del solito e infine, come collante, l'ultimo romanzo testamento di Ernest Hemingway: Di là dal fiume e tra gli alberi (1950). Ecco l'esplosiva miscela di questo film omonimo di Paula Ortiz girato nel 2022 che, per imperscrutabili logiche di mercato, arriva in sala solo ora, mentre negli Usa da tempo è visibile in streaming. In questo dramma romantico e crepuscolare, l'eroico colonnello dell'esercito americano Richard Cantwell non solo è profondamente malato, ma anche perseguitato da un passato che gli ha strappato ogni felicità, anima e famiglia.

