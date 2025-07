Maxi rissa in piazza Nel ring restano in due

Un evento che resterà nella memoria di tutta la comunità, lasciando dietro di sé tensione e preoccupazione. La serata di sabato a Berzo Inferiore è degenerata in una maxi rissa nella piazza principale, trasformando un momento di festa in un episodio di violenza. Un episodio inquietante che ci ricorda quanto sia importante il rispetto reciproco, anche sotto il caldo e l'alcol.

BERZO INFERIORE (Brescia) Serata di tensioni in Valle Camonica dove, complici il caldo e, forse, qualche calice di troppo, gli animi si sono esasperati andando a innescare una maxi rissa. È accaduto durante la serata di sabato, un momento che avrebbe dovuto essere di relax e festa per tutti per qualcuno si è trasformato in rabbia e violenza. La piazza principale di Berzo Inferiore è diventata un ring dove diverse persone si sono affrontate a suon di pugni e sberle. Per motivi ancora da appurare, ma forse legati a motivi futili, la violenta lite iniziata con le male parole e poi degenerata, ha disturbato i residenti e richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Breno, che sono poi riusciti a sedare gli animi e hanno fermato due giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi rissa in piazza. Nel “ring” restano in due

