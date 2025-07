Isole Tremiti e Trento | viaggi in camper dal 7 all’11 luglio

Dal 7 all’11 luglio, preparatevi a vivere un’estate all’insegna dell’avventura con Rai 1, che propone due emozionanti format dedicati ai viaggi in camper: "Camper in viaggio" e "Camper". Esplorate le meraviglie delle Isole Tremiti e di Trento, tra paesaggi mozzafiato, tradizioni autentiche e storia affascinante. Un’occasione imperdibile per scoprire il patrimonio italiano attraverso immagini suggestive e approfondimenti coinvolgenti, lasciandovi ispirare per il prossimo viaggio.

La programmazione televisiva di Rai 1 si arricchisce con una serie di appuntamenti dedicati ai viaggi e alla scoperta di territori suggestivi, trasmessi nella settimana dal 7 all'11 luglio. Due format distinti, Camper in viaggio e Camper, propongono itinerari tra natura, cultura e tradizioni, offrendo agli spettatori un'immersione nel patrimonio italiano attraverso immagini suggestive e approfondimenti dettagliati. programmazione settimanale di camper in viaggio e camper. orari e format delle trasmissioni. Da lunedì a venerdì, le nuove puntate vengono trasmesse rispettivamente alle ore 11:30 per Camper in viaggio e alle 12:00 per Camper.

