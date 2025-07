L’ex sindaco messo alla prova È polemica

La recente decisione di impiegare Enrico Cozzi, ex sindaco e attuale coordinatore del PD per l’Altomilanese, in lavori socialmente utili presso il Comune di Inveruno ha scatenato vibranti polemiche. La lista civica Insieme per Inveruno critica duramente questa scelta, definendola "profondamente discutibile e inammissibile". La vicenda mette in luce tensioni politiche e questioni di etica pubblica, portando il dibattito a un nuovo livello.

INVERUNO (Milano) Divampa la polemica politica attorno alla decisione di far svolgere lavori socialmente utili a Enrico Cozzi (nella foto), ex sindaco di Nerviano e attuale coordinatore del Pd per l'Altomilanese, presso il comune di Inveruno. A sollevare il caso è la lista civica Insieme per Inveruno, che in una nota pubblica definisce la scelta "profondamente discutibile e inammissibile". Cozzi è stato licenziato dal Comune di Canegrate, dove era dipendente, per aver falsificato le timbrature di servizio. Per evitare un processo penale con accuse di truffa ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio, l'ex primo cittadino nervianese ha optato per la cosiddetta messa alla prova e svolgerà attività di volontariato presso il Comune di Inveruno.

