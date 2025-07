Il cappellano del Pratello | Il primo giorno? Ho pensato di rinunciare

Il cappellano del Pratello, don Domenico Cambareri, ha affrontato sfide immense nel suo percorso. Il primo giorno, la tentazione di rinunciare era forte, ma la sua dedizione lo ha spinto a proseguire. Questa sera alle 21 a Castel d’Aiano presenterà il suo libro ‘Ti sogno fuori’, un racconto di empatia e speranza. Per entrare in sintonia con gli altri, bisogna diventare l’altro: lei ha mai avuto momenti di perdizione? Don Domenico ci invita a riflettere su questo e molto altro.

Stasera alle 21 a Castel d’Aiano presenterà il suo libro ’Ti sogno fuori’. Lui è don Domenico Cambareri, cappellano che da cinque anni segue i minorenni del Pratello e della Dozza. Per entrare in sintonia con l’altro bisogna diventare l’altro: lei ha mai avuto momenti di perdizione? "Quando sono stato chiamato per questo incarico, nel luglio 2020, dopo il primo impatto ho avuto la tentazione di rinunciare. Quello che ho visto è stato molto forte. Poi nel tempo uno impara a diventare meno giudicante, ad accogliere. Questi ragazzi hanno bisogno di affetto". Qual è stato il regalo più bello che ha ricevuto da loro? "Uno dei ragazzi un giorno mi ha donato una vite da montaggio: era pronto a ingoiarla per farsi del male o, addirittura, uccidersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it