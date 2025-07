Alessandro Bocca è country manager di myPos per l’Italia

Alessandro Bocca, il nuovo Country Manager di myPOS Italia, si prepara a guidare il mercato italiano in un momento di grande evoluzione. Con un focus sulle esigenze di imprese sempre più alla ricerca di soluzioni di pagamento innovative e sicure, Bocca è pronto a consolidare la presenza di myPOS nel paese. La sua determinazione promette di portare servizi di qualità e nuove opportunità , contribuendo a plasmare il futuro del settore finanziario italiano.

IL MERCATO italiano sta evolvendo rapidamente, con le piccole e medie imprese alla ricerca di soluzioni di pagamento flessibili, sicure e innovative. Non vedo l’ora di lavorare con il team di myPOS, per offrire servizi di qualità ai nostri clienti e partner in tutta Italia", dice Alessandro Bocca, nuovo Country Manager di myPOS Italia (nella foto in basso). MyPOS, fintech innovativa impegnata nel supporto delle piccole e medie imprese in tutta Europa, ha nominato Alessandro Bocca nuovo Country Manager Italia, con l’obiettivo di guidare le piccole e medie imprese, i merchant e gli imprenditori locali in un percorso di trasformazione digitale di successo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net