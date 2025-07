La saggezza di Cristicchi | Il successo non è tutto

Simone Cristicchi, artista versatile e riflessivo, ci invita a riscoprire la vera essenza del successo: non tutto ciò che brilla è oro. Tornare in tour per lui significa reinventarsi, rivisitare il passato con nuovi occhi e passione, tra brani originali e ricordi punk rock. Con il suo nuovo progetto "Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025", Cristicchi si prepara a sorprendere ancora una volta, dimostrando che la creatività non ha limiti né confini.

"Tornare in tour? Per me è reinventarsi. Non solo perché ci sono i brani nuovi, ma perché mi diverto anche a riarrangiare quelli di qualche anno fa. Pochi lo sanno, ma nel mio passato c’è anche il punk rock, il grunge. Il mio primo gruppo era una cover band dei Nirvana". Parola di Simone Cristicchi, cantautore, attore, scrittore, in partenza con il suo nuovo progetto live: Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025, al via il 12 luglio dal Forte di Bard in Val d’Aosta e per un mese in giro per l’Italia con varie tappe tra cui Fiesole e Marina di Pietrasanta. Un tour nato sulla scia dell’ultimo album, Dalle tenebre alla luce, appunto, uscito il 14 febbraio scorso dopo undici anni di attesa, ma anche per festeggiare un traguardo importante, i primi vent’anni di carriera di Cristicchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La saggezza di Cristicchi: "Il successo non è tutto"

