L’ultima follia è fingere di essere atleti | ecco una app che corre o pedala al vostro posto

Immagina di poter lasciare il sudore e la fatica a un'app: ecco l'ultima follia che sta rivoluzionando il fitness! Arthur Bouffard, esperto di realtà aumentata e contenuti digitali, ha creato una soluzione innovativa per chi desidera correre o pedalare senza muoversi davvero. Tra i clienti di Bouffard, spiccano giganti come Nike e Dior, a testimonianza dell'impatto di questa tecnologia. Vuoi scoprire di più? Accedi al sito per abbonarti e vivere un'esperienza unica!

Arthur Bouffard si occupa di realtà aumentata e contenuti digitali, mescolando due passioni: quella per il mondo tech e quella artistica. Tra i suoi clienti figurano Nike, Dior e S.

L'ultima follia è fingere di essere atleti: ecco una app che corre o pedala al vostro posto - Arthur Bouffard ha creato Fake My Run, un sito che genera corse finte da caricare su Strava per denunciare la corsa alla performance sui social. Scrive ilfoglio.it

